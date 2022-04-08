8 апреля 2022



Орловцы проголосовали против «наливаек» под окнами домов

Завершилось общественное обсуждение по определению границ питейных заведений. В онлайн-голосовании приняли участие 427 человек. Подавляющее большинство респондентов высказались за то, чтобы «отодвинуть» точки общественного питания, реализующие алкоголь, на 50 метров от жилых домов. Так, 81% (346 человек) поддержали муниципальный правовой акт, определяющий границы расположения питейных заведений по отношению к многоэтажкам; 13% (57 человек) — против; 6% (24 человека) высказали своё безразличие к предмету обсуждения.

Абсолютное большинство высказалось и за то, чтобы ввести новые нормы незамедлительно – 84% (357 человек). Отложить введение на полгода предложили 12% (51 человек) и 4% (19 человек) сохранили «золотую середину», поддержав отсрочку на три месяца. Свои замечания и предложения по предмету обсуждения оставили 69 жителей Орла. Кто-то указывал конкретные адреса, где «наливайки» мешают тихому отдыху граждан. Кто-то рекомендовал ещё сильнее ужесточить меру. А кто-то напротив – поддержал бизнес, попросив не затягивать туго пояса.

Все поступившие мнения будут учтены при создании постановления администрации Орла «Об определении границ прилегающих территорий к многоквартирным домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». Нормативному акту предстоит пройти правовую экспертизу – и затем жители Орла увидят результат его действия, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

 

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Опубликовано 08 Апр 2022 в 16:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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