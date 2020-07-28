28 июля 2020



Орловцы просят поставить остановочные павильоны. Власти ставят по второму там, где уже есть

В соцсетях в группе “Трамвайно-троллейбусного предприятия” развернулось интересное обсуждение отсутствия остановочных павильонов в областном центре. В качестве примера приведена остановка на Выгонке, при повороте с Тульскую на Электровозную. Нет остановочных павильонов и на улице Пушкина, о чем в прошлом году писало наше издание. Между тем, в городе начали устанавливать уже по второму павильону даже там, где один уже имеется. Например, повезло остановке «Первая Посадская» в сторону Заводского района.

 

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Опубликовано 28 Июл 2020 в 12:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 52

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