Орловцы просят поставить остановочные павильоны. Власти ставят по второму там, где уже есть

В соцсетях в группе “Трамвайно-троллейбусного предприятия” развернулось интересное обсуждение отсутствия остановочных павильонов в областном центре. В качестве примера приведена остановка на Выгонке, при повороте с Тульскую на Электровозную. Нет остановочных павильонов и на улице Пушкина, о чем в прошлом году писало наше издание. Между тем, в городе начали устанавливать уже по второму павильону даже там, где один уже имеется. Например, повезло остановке «Первая Посадская» в сторону Заводского района.