26 ноября 2019



Орловцы просят спасти их от вони из старого коллектора

Жители набережной Дубровинского на протяжении многих лет не могут открыть окна в своих квартирах из-за неприятных запахов от коллектора. Построенный в 1960-е гг., он собирает сточные воды и канализационные отходы Железнодорожного и Советского районов Орла. Долгие годы он исправно функционировал, но в течение последних трех лет запах и шум от него усилились. Жильцы близлежащих домов №92 и 94 неоднократно обращались в разные инстанции, но на просьбы никто не реагировал. За помощью они обратились в ОНФ.

Рядом с коллектором располагаются прогулочная зона и парапет набережной Оки. Орловчане и гости города вынуждены дышать зловонным запахом при прогулке по живописному месту.

«Мы просим администрацию Орла и управление Роспотребнадзора разобраться в данной ситуации и принять необходимые меры для того, чтобы граждане себя чувствовали комфортно. В таких условиях жить неприятно и некомфортно. Коллектор располагается от домов на расстоянии нескольких десятков метров», – подчеркнул глава исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов.

 

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Опубликовано 26 Ноя 2019 в 12:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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