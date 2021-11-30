Орловцы просят вернуть им два автобусных маршрута № 129 и № 329

ОНФ обратился в облправительство с предложением восстановить работу автобусов на маршрутах № 129 и № 329 в Орловском районе. С просьбой оказать содействие в решении проблемы к общественникам обратились местные жители.

«Граждане рассказали, что у большинства людей нет личного транспорта, поэтому у них нет возможности добраться до социально важных объектов, отвезти детей в детские сады и школы. После поступившего обращения мы подключились к решению данной проблемы», – сообщил член регионального штаба Народного фронта в Орловской области Андрей Некрасов.

Автобусы перестали выходить на маршрут № 329 (деревня Косьяновка – Химмаш – поселок Учебный) в феврале. Единственным доступным видом общественного транспорта для местных жителей остался трамвай. Однако от остановки до поселка Учебный идти более двух километров. Для большинства жителей этого поселка, среди которых есть пожилые граждане и семьи с маленькими детьми, преодоление этого расстояния становится непосильной задачей. А осенью, зимой и весной людям станет еще сложнее преодолевать это расстояние. Тем временем им необходимо добираться до работы, возить детей в детские сады и школы, пожилым жителям нужно посещать больницы и поликлиники.

Также перестали курсировать автобусы по маршруту № 129 (Комсомольская площадь – поселок Рябцево с заездом в деревню Ступишино). В этих населенных пунктах в основном проживают пенсионеры, которые не имеют своих личных автомобилей. Из-за отсутствия транспортного сообщения у них нет возможности посещать магазины, аптеки, добираться до поликлиник и других социально важных объектов.

«По причине прекращения работы автобусов на маршрутах жители вынуждены искать варианты, как добраться из населенных пунктов Орловского района до города Орла, где располагаются все социально важные объекты. Однако не у каждого человека есть возможность вызвать такси из-за высокой стоимости проезда. Общественный транспорт для них был единственным вариантом передвижения», – отметил член регионального штаба Народного фронта в Орловской области Дмитрий Моисеев.

В ОНФ заявили, что прекращение работы транспорта на межмуниципальных маршрутах в Орловской области в последние полтора года стало распространенной практикой. К активистам Народного фронта такие обращения поступают довольно часто. На нескольких маршрутах после вмешательства общественников транспортное сообщение было восстановлено, например, на маршруте Орел – Новогнездилово. Однако есть и такие маршруты, где даже после обращения активистов Народного фронта к органам исполнительной власти транспортное сообщение восстановлено не было. В частности, речь идет о маршруте № 625 Орел – Столбище, автобусы которого ранее обслуживали около десяти населенных пунктов на территории сразу нескольких районов – Урицкого, Сосковского и Дмитровского. По сей день автобусы так и не вышли на данный маршрут.