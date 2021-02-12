12 февраля 2021



Орловцы проведут онлайн-шествие Бессмертного батальона

Ежегодно 15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, в городе Орле проходит шествие Орловского Бессмертного батальона. В этом году оно пройдет в онлайн-формате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

С 10 февраля на портале Орловской области доступен специальный раздел: http://orel-region.ru/batorel, в котором организована трансляция фотографий погибших воинов. Отметим, что доступ к разделу будет активен до 15 февраля включительно.

В пресс-службе облправительства напомнили, что орловцы могут принять участие и в традиционных мероприятиях, посвященных Дню вывода войск из Афганистана. 15 февраля во всех муниципальных районах и городских округах области будет организовано торжественное возложение цветов к мемориальным доскам и памятникам погибшим воинам. В Орле возложение цветов к памятнику участникам локальных войн и военных конфликтов состоится в 12.00.

Представители власти и общественных организаций посетят матерей и вдов погибших воинов-интернационалистов. Мероприятия пройдут с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

 

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Опубликовано 12 Фев 2021 в 13:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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