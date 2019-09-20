Орловцы путают опасную амброзию с вредным, но безопасным золотарником

В Россельхознадзор каждый год поступают сообщения от граждан о выявлении карантинного сорного растения – амброзии полыннолистной. В подавляющем большинстве все они являются ошибочными, т.к. орловцы принимают за амброзию другое, широко распространенное растение – золотарник. В связи с этим ведомство опубликовало небольшую памятку — как их различить.

Амброзия полыннолистная по размеру и форме листьев очень напоминает полынь обыкновенную, из-за чего и получила такое название. Цветки собраны в колосовидное соцветие. Стебель прочный, прямоугольный, слегка бороздчатый, с густым щетинистым опушением, чем отличается от полыни обыкновенной (опушения не имеет). Степень ветвления зависит от условий произрастания. Листовая пластинка сверху темно-зеленая, почти голая, снизу серовато-зеленая, густо-щетинисто-опушенная.

У золотарника стебли прямые, до 1 метра высотой, как правило, неветвящиеся. Листья золотарника ланцетовидной формы, заостренные, с выемками по краю. По сравнению с узкими нижними листьями, верхние более маленькие. Цветки трубчатые, лимонного цвета, соцветие имеет форму кисти или метелки, состоящее из крохотных (до 15 мм) корзинок.

См. также: Орловцы пожаловались на целебный золотарник