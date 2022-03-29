29 марта 2022



Орловцы решат судьбу «наливаек»

Стартовало общественное обсуждение проекта постановления администрации Орла по определению границ территорий, прилегающих к многоквартирным домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Оно продлится до 6 апреля включительно.

С помощью платформы обратной связи авторизованные через «Госуслуги» жители Орла могут высказать своё мнение о муниципальном правовом акте. В пресс-службе горадминистрации пояснили: новое положение призвано наложить дополнительные ограничения на объекты общепита, в которых продают алкоголь. Если прежде контрольные органы оценивали только площадь торгового зала (50 кв.м), то сейчас предлагается определить и границы прилегания. Инициатива администрации Орла – «отодвинуть» питейные заведения не менее чем на 50 метров от жилых домов. Иными словами, если постановление администрации Орла найдёт общественную поддержку, то торговать алкоголем не сможет общепит площадью менее 50 кв.м и расположенный ближе, чем 50 метров от многоэтажки. Таких заведений в Орле – 29.

Участники опроса могут поддержать или не поддержать инициативу администрации Орла, а также предложить отложить вступление муниципального правового акта на три месяца или полгода. Есть также открытый вопрос – жители Орла могут высказать свои замечания и предложения по существу. Для того, чтобы принять участие в общественном голосовании, необходимо на официальном сайте администрации Орла под главным баннером «Мой выбор, моё будущее» нажать кнопку «Участвовать». Далее перейти в раздел «Обсуждения (опросы и оценки)», авторизоваться через «Госуслуги» и сделать свой выбор.

Заинтересованные лица могут также ознакомиться с проектом постановления администрации Орла, обоснованием для проведения общественного обсуждения, заключением специализированной комиссии и перечнем объектов общепита, которые попадут под ограничения.

 

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Опубликовано 29 Мар 2022 в 17:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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