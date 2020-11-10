Орловцы рискуют построить себе дома с короедами

Хотя Орловская область и является частично лесным регионом страны, однако, число торговых точек в нашей области, занимающихся реализацией лесопродукции, поступающей из других областей России, растет в геометрической прогрессии. Как отметили в пресс-службе Россельхознадзора, профессионализм предприятий, занимающихся этим родом деятельности, оставляет желать лучшего. Далеко не все знают, что продажа леса и лесоматериалов предусматривает выполнение целого ряда требований. Одним из таковых является обязательное проведение фитосанитарного обследования и сертификации этой подкарантинной продукции. Существует большой список вредителей и болезней леса, способных нанести значительный вред экономике и окружающей среде.

В связи с тем, что основная масса реализуемого лесоматериала используется на строительные цели, а одним из условий долговечности построенного дома или другого строения является отсутствие в приобретенном материале вредных организмов, то особое беспокойство у покупателей вызывает наличие в нем стволовых вредителей – короедов, усачей, точильщиков. Поэтому, чтобы появление этих «паразитов» не стало неожиданностью и для продавца и для покупателя, необходимо обязательное проведение карантинного осмотра и лабораторной экспертизы каждой поступающей для реализации партии лесоматериалов. При наличии в партии ввозимой подкарантинной продукции карантинных объектов в жизнеспособном состоянии собственник продукции обеспечивает в отношении данной партии обеззараживание в соответствии технологиями, обеспечивающими лишение жизнеспособных карантинных объектов.

Однако, не все владельцы «строительного груза» торопятся поставить специалистов Россельхознадзора в известность о вновь поступившей партии товара, а когда инспектор самостоятельно появляется на их территории, принимают его весьма неохотно, забывая о том, что только своевременный фитосанитарный контроль позволит предотвратить появление опасных насекомых и возбудителей болезней леса, а покупателям – приобрести здоровый материал для будущего жилья или других нужд, а также избавить покупателей от ненужных проблем.