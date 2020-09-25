Орловцы сделали более 102 тысяч прививок от гриппа

В наступившем эпидсезоне одновременно циркулируют и вирусы гриппа, и COVID-19. Такая ситуация существенно повышает риски для здоровья населения. Поэтому в период прививочной кампании планируется вакцинировать более 400 тысяч орловцев, из которых порядка 74 тысяч – дети. Задача максимум — охват профилактическими прививками против гриппа не менее 60% жителей. Департаментом здравоохранения области в федеральный центр направлена дополнительная заявка на поставку еще 70 тысяч доз вакцины. Поставка новой партии ожидается в первых числах октября. Также в начале октября в области начнут работу мобильные прививочные пункты. Они будут организованы на базе передвижных фельдшерско-акушерских пунктов в местах массового скопления людей.

Напомним, в начале сентября в регион уже поступило 28,3 тыс. доз вакцины против гриппа «ФЛЮ-М» и свыше 80,5 тыс. доз вакцины «Совигрипп» для иммунизации взрослых. Это порядка 36% от заявленной потребности. Кроме того, почти 29,8 тыс. доз вакцины «Совигрипп» получено для вакцинации детей, что составляет около 39% от потребности. В настоящее время к иммунизации против гриппа приступили все медорганизации, работающие в рамках национального календаря профилактических прививок.