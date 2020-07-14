Орловцы смогут быстро переводить средства с нескольких счетов на один

Даже если счета открыты в разных банках, теперь перевести деньги на один счет можно быстро и без комиссии. Как рассказали в пресс-службе Банка России, в “Системе быстрых платежей” (СБП) появился сервис pull-переводов между счетами клиента. Он позволяет, используя мобильное приложение одного банка, быстро и безопасно запросить переводы со своих счетов в других банках и собрать нужную сумму на одном счете.

— Такой сервис может быть полезен, если, например, необходимо оплатить крупную покупку или положить средства на определенный счет для оплаты кредита. Теперь для этого достаточно открыть вкладку Системы быстрых платежей (СБП) в приложении банка, на счет в котором нужно перевести деньги, и сделать внутри одного окна запросы на нужные суммы со своих счетов в других банках. Это займет всего несколько минут, — рассказал завсектором платежных систем орловского отделения Банка России Михаил Казаков.

Новый сервис становится доступен клиентам по мере готовности к новшеству приложений банков — участников Системы быстрых платежей. На данный момент участниками СБП являются 75 банков, актуальный список которых размещен на сайте sbp.nspk.ru.