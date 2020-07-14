14 июля 2020



Орловцы смогут быстро переводить средства с нескольких счетов на один

Даже если счета открыты в разных банках, теперь перевести деньги на один счет можно быстро и без комиссии. Как рассказали в пресс-службе Банка России, в “Системе быстрых платежей” (СБП) появился сервис pull-переводов между счетами клиента. Он позволяет, используя мобильное приложение одного банка, быстро и безопасно запросить переводы со своих счетов в других банках и собрать нужную сумму на одном счете.

— Такой сервис может быть полезен, если, например, необходимо оплатить крупную покупку или положить средства на определенный счет для оплаты кредита. Теперь для этого достаточно открыть вкладку Системы быстрых платежей (СБП) в приложении банка, на счет в котором нужно перевести деньги, и сделать внутри одного окна запросы на нужные суммы со своих счетов в других банках. Это займет всего несколько минут, — рассказал завсектором платежных систем орловского отделения Банка России Михаил Казаков.

Новый сервис становится доступен клиентам по мере готовности к новшеству приложений банков — участников Системы быстрых платежей. На данный момент участниками СБП являются 75 банков, актуальный список которых размещен на сайте sbp.nspk.ru.

 

Им нужна одна победа
Осторожно: мошенники! В Орле лжегазовики опять обокрали старушку
Орловские поисковики принимают участие в третьем этапе «Вахты Памяти – 2014»
Опубликовано 14 Июл 2020 в 12:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"