Орловцы смогут добраться до Спасского-Лутовинова на рейсовом автобусе

Маршрут будет действовать по выходным дням. Первый рейс организуют уже в эту субботу, 4 июля. Автобус марки «ПАЗ» на 25 мест отправится в усадьбу И.С. Тургенева с платформы №9 Орловского автовокзала в 10 часов 15 минут. Обратно в Орел жители областного центра смогут уехать в 17 часов 30 минут.

Продажа билетов до Спасского осуществляется в кассе автовокзала или через интернет на сайте www.автовокзал57.рф. Остановок в пути для дополнительной посадки пассажиров автобус не делает.

Напомним, что по субботам и воскресеньям в Спасском-Лутовинове действует программа «Тур-конструктор выходного дня». Гости музея-заповедника могут выбрать из перечня музейных услуг занятия по своим интересам и составить индивидуальный план пребывания в Спасском на целый день. На выбор посетителям предлагаются по два вида экскурсий, квестов, музейных занятий и мастер-классов, велопрогулки по тургеневским местам, а также катание в конном экипаже и на лодке, игры XIX века, интерактивная фотозона «Дворянский быт». Кроме того, на территории усадьбы действуют выставки нательных крестов и копий живописных работ народного художника Георгия Дышленко, музыкальный салон и читальный зал под открытым небом, а также музейное кафе.

Подробная программа на ближайшие выходные будет опубликована на сайте и на страницах музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» в соцсетях.