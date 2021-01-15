Орловцы смогут оплачивать проезд, не отвлекая водителя

Общественный транспорт Орла могут оснастить стационарными валидаторами ( это компактные электронные устройства для безналичной оплаты проезда. Устанавливают их при входе в салон автобуса или троллейбуса). Такую возможность обсудили в горсовете. Система оплаты проезда через валидатор с успехом внедрена во многих российских городах. Так, с помощью валидаторов не только можно просчитать ежедневный пассажиропоток, но и вести учёт разных категорий льготников, которые пользуются общественным транспортом.

Как отметил генеральный директор АО «РИЦ» Виктор Павлюк, эти устройства должны значительно упростить процесс оплаты проезда транспортными и банковскими картами, не отвлекая водителя от поездки. Наличные продолжит принимать водитель. Кроме того, не будет необходимости в контролерах. С помощью валидатора существенно экономится время в пути и повышается безопасность движения. Водитель, совмещающий две функции (и водителя, и кондуктора) при наличии валидатора в салоне выполняет только свои непосредственные задачи.

Орловцам пообещали, что повышения тарифов для населения из-за внедрения новинки не последует. По итогам рабочей встречи, председатель горсовета Василий Новиков поручил генеральному директору АО «РИЦ» подготовить все необходимые расчеты для внедрения этой системы в общественном транспорте нашего города.