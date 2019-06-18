18 июня 2019



Орловцы смогут оплатить имущественные налоги заранее

ФНС России разработала механизм единого налогового платежа. Этот платеж максимально упрощает гражданам уплату имущественных налогов и исключает вероятность ошибки. Новый порядок является дополнительным сервисом для физических лиц, при этом у них остается право оплачивать налоги и обычным способом.

Единый налоговый платеж — это денежные средства, которые гражданин может добровольно перечислить в бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного расчетного документа, в том числе авансом, до получения налогового уведомления. Денежные средства зачисляются на соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов. При наступлении срока уплаты имущественных налогов инспекция сама проведет зачет такого платежа. В первую очередь такие суммы будут направлены на погашение существующих задолженностей по налогам, если у физлиц таковые имеются.

Орловцы могут перечислить единый налоговый платеж через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также воспользовавшись сервисами «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата налогов за третьих лиц», «Заполнение платежного поручения».

 

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Опубликовано 18 Июн 2019 в 13:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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