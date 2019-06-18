Орловцы смогут оплатить имущественные налоги заранее

ФНС России разработала механизм единого налогового платежа. Этот платеж максимально упрощает гражданам уплату имущественных налогов и исключает вероятность ошибки. Новый порядок является дополнительным сервисом для физических лиц, при этом у них остается право оплачивать налоги и обычным способом.

Единый налоговый платеж — это денежные средства, которые гражданин может добровольно перечислить в бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного расчетного документа, в том числе авансом, до получения налогового уведомления. Денежные средства зачисляются на соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов. При наступлении срока уплаты имущественных налогов инспекция сама проведет зачет такого платежа. В первую очередь такие суммы будут направлены на погашение существующих задолженностей по налогам, если у физлиц таковые имеются.

Орловцы могут перечислить единый налоговый платеж через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также воспользовавшись сервисами «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата налогов за третьих лиц», «Заполнение платежного поручения».