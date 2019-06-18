18 июня 2019



Орловцы смогут отличить полезные молочные продукты «на глазок»

С первого июля поменяются правила продажи некоторых товаров. Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, в торговых залах над полками должны появиться крупные надписи: «Продукты без заменителя молочного жира»». Данное нововведение, должно помочь покупателям в выборе товаров. Дело в том, что помимо настоящей молочной продукции существует еще куча всяких «молочных продуктов», «молочных составных продуктов» и «молокосодержащих продуктов». По новым правилам размещения товаров должно исключать смешивание, прежде всего, с теми видами молочной продукции, которые относятся к «молокосодержащему продукту с заменителем молочного жира».

Кучу технических деталей особо любопытные могут почерпнуть на официальном сайте Роспотребнадзора. Если после прочтения у вас останутся какие-то вопросы — можно обратиться по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 или на телефон горячей линии Управления Роспотребнадзора по Орловской области: 8 4862 41-52-52.

 

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Опубликовано 18 Июн 2019 в 12:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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