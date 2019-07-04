Орловцы смогут отправить посылки с гуманитарной помощью в Иркутск бесплатно

С 5 июля посылки с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения в Иркутской области можно направить Почтой России бесплатно, информирует УФПС Орловской области.

Для всех желающих оказать посильную помощь пострадавшим от разрушительного наводнения в Иркутской области Почта России при участии Общественного телевидения России организовала бесплатную пересылку посылок в адрес Иркутского отделения Российского Красного креста.