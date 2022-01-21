21 января 2022



Орловцы смогут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам ЖКХ

В регионе стартовал проект «Права в сфере ЖКХ». Он направлен на оказание юридической помощи в сфере ЖКХ, восполнение недостатка правовой информации, устранение правовой неграмотности потребителей жилищно-коммунальных услуг, реализацию прав и свобод граждан в указанной области.

Жители города Орла и Орловской области могут получить бесплатную помощь в форме юридической консультации и составления правовых документов по адресу: г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 37, оф. 506. Телефон «горячей линии» для первичной консультации и предварительной записи: +78004444284. Прием ведут адвокаты Адвокатской палаты Орловской области.

 

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Опубликовано 21 Янв 2022 в 17:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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