Орловцы смогут попасть прямиком на Кудыкину гору

Вслед за долгожданным автобусом, которым все желающие могут добраться до зоовольерного комплекса в поселке Жудре, и прямым рейсом до Спаского-Лутовиново автовокзал запустил еще один маршрут выходного дня. С 8 августа орловцы смогут одним днем обернуться туда-обратно до природного парка Кудыкина гора (Липецкая область). Рейс будет отправляться каждую субботу и воскресенье в 09:00 с автовокзала Орёл. Прибытие на место в 12:30. Возвращение обратно в 20:30, прибытие в Орёл 24:00. Сообщает официальный сайт Орловского автовокзала.