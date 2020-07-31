31 июля 2020



Орловцы смогут попасть прямиком на Кудыкину гору

Вслед за долгожданным автобусом, которым все желающие могут добраться до зоовольерного комплекса в поселке Жудре, и прямым рейсом до Спаского-Лутовиново автовокзал запустил еще один маршрут выходного дня. С 8 августа орловцы смогут одним днем обернуться туда-обратно до природного парка Кудыкина гора (Липецкая область). Рейс будет отправляться каждую субботу и воскресенье в 09:00 с автовокзала Орёл. Прибытие на место в 12:30. Возвращение обратно в 20:30, прибытие в Орёл 24:00. Сообщает официальный сайт Орловского автовокзала.

 

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Опубликовано 31 Июл 2020 в 18:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 32

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