Орловцы смогут пополнить транспортную карту только через банк

С 3 августа вступила в силу новая редакция закона «О национальной платежной системе», которая запрещает анонимно пополнять электронные кошельки.

В Орловской области действуют Единая транспортная карта (ЕТК), Проездной билет для учащихся, Пенсионный проездной билет, Проездной для граждан, Дачный проездной билет. Внести на них средства теперь можно только в филиалах Сбербанка.

Если у гражданина нет карты Сбербанка, её, при наличии паспорта, можно бесплатно открыть в момент проведения операции.

Изменения также коснулись жителей Московской, Липецкой, Новгородской областей и Перми. Для уточнения информации можно обращаться в АО «РИЦ» по телефону 8-800-450-10-27.