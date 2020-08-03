3 августа 2020



Орловцы смогут пополнить транспортную карту только через банк

С 3 августа вступила в силу новая редакция закона «О национальной платежной системе», которая запрещает анонимно пополнять электронные кошельки.

В Орловской области действуют Единая транспортная карта (ЕТК), Проездной билет для учащихся, Пенсионный проездной билет, Проездной для граждан, Дачный проездной билет. Внести на них средства теперь можно только в филиалах Сбербанка.

Если у гражданина нет карты Сбербанка, её, при наличии паспорта, можно бесплатно открыть в момент проведения операции.

Изменения также коснулись жителей Московской, Липецкой, Новгородской областей и Перми. Для уточнения информации можно обращаться в АО «РИЦ» по телефону 8-800-450-10-27.

 

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Опубликовано 03 Авг 2020 в 15:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 46

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