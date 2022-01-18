Орловцы смогут посещать фитнес-залы без QR-кода

Глава региона в соцсетях разъяснил вопрос применения QR-кодов при посещении фитнес-залов. «Мы сохранили QR-коды для массовых мероприятий с длительным нахождением людей. Это спортивные и культурные мероприятия с участием зрителей. Для посещения фитнес-центров QR-код не нужен», — пояснил Андрей Клычков.

В пресс-службе облправительства напомнили, что действие QR-кодов на территории Орловской области приостановлено до 28 февраля 2022 года, за исключением проведения культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий, а также посещения гражданами учреждений культуры, кинотеатров, концертных залов, цирков, учреждений физической культуры и спорта.