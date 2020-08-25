Орловцы смогут посмотреть на реплику (точную копию) бронепоезда (6+)

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне орловцы смогут посмотреть на, макет бронепоезда БП-43, который был воссоздан по оригинальным конструкторским чертежам. Акция пройдет в три этапа. 27 августа 11-00 на железнодорожнойстанции Мценск; 28 августа 16-00 на железнодорожной станции Змиевка; 31 августа 15-00 на железнодорожной станции Орел.

Как рассказали в пресс-службе РЖД, бронированные поезда данной серии вооружались платформами, на которые устанавливались орудийные башни Т-34-76 и 37-мм автоматические зенитные орудия. Всего же бронепоезд БП-43 во время войны состоял из бронепаровоза ПР-43, четырех бронеплощадок ПЛ-43, одной зенитной бронеплощадки ПВО-4 и четырех контрольных платформ. Бронеплощадка ПЛ-43 делалась на основе 20-тонной двухосной платформы. Нагрузка на ось около 18 тонн, длина платформы по буферам 10,3 м. Бронелисты бортов носа и корм бронеплощадки были толщиной 45 мм, а крыши — 20 мм. В башне танка Т-34-76 с толщиной лобовых бортовых и кормовых стенок 45-52 мм, устанавливалась 76-мм танковая пушка Ф-34 и 7,62-мм танковый пулемёт ДТ. Еще два пулемёта ДТ ставили по бортам бронеплощадки. Бронеплощадка ПВО-4 была вооружена двумя 37-мм автоматическими зенитными пушками образца 1939 года.

Как пишет издание «Вагон-груз»: «идея возрождения бронепоезда БП-43 родилась в компании «РЖД» год назад. В мае 2019-го руководством холдинга была поставлена задача к 75‑летию Победы в 2020 году изготовить две реплики бронепоезда времен Великой Отечественной войны. Реплика – термин, в данном случае означающий современный подвижной состав, изготовленный по оригинальной технической документации бронепоезда, на котором установлен бронеобвес в штатные места крепления.

Архивная техническая документации на бронепоезд самой мощной во время войны серии БП-43 была найдена в Подольском архиве ВС РФ.

«Мы исходили из того, что нам надо изготовить реплики бронепоездов, максимально близкие к историческому формату, – рассказал руководитель проекта, заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Сергей Кобзев. – Бронепоезд должен был быть действующим, способным перемещаться, содержаться в эксплуатируемом парке, обязательно иметь право выхода на пути общего пользования РЖД».

За основу была взята четырехосная платформа производства «Алтайвагона». «В музее Советской армии были найдены три сохранившихся раритета бронепоезда БП-43 – бронепаровоз-тендер, бронеплощадка артиллерийская с бронеобвесом и бронеплощадка зенитная ПВО, – рассказывает куратор производства, директор Центра научно-технической информации и библиотек – филиала ОАО «РЖД» Марат Жириков. – Эти три сохранившиеся оригинальные секции подлинного бронепоезда были взяты как прототип и тщательно изучены при производстве реплики. В голове и хвосте бронепоезда стояла контрольная платформа (платформа прикрытия), на которой находился инвентарь для срочных видов ремонта верхнего строения пути, мешки с песком, пара пулеметов».

Была разработана полноценная конструкторская документация бронепаровоза с бронетендером, бронеплощадки, ПВО-площадки, контрольных платформ. Фактически это новое изделие. Одних только болтовых соединений в нем 14,5 тыс.

По имеющейся документации на заводе были изготовлены две реплики бронепоезда типа БП‑43, проведены испытания всего подвижного состава бронепоезда. 30 апреля 2020 года осуществлена приемка выполненных работ – с должным качеством и в установленные сроки.

Бронепоезд с броней от 10 до 40 мм из толстолистовой стали был изготовлен в составе семи секций в следующей последовательности: контрольная платформа, зенитная платформа ПВО-4, бронеплощадка артиллерийская, бронепаровоз, бронеплощадка артиллерийская, зенитная платформа ПВО‑4, контрольная платформа.

«Бронепоезд полностью укомплектован стрелковым оружием, оригинальными интерьерными системами наблюдения – это стереотруба, перископы, радиостанции, – продолжает Марат Жириков. – Стволы в походном формате разворачиваются по ходу движения и против хода. Все вооружение бронепоезда стреляющее, с имитацией выстрелов холостыми и учебными патронами. Кабина бронепаровоза находится в эталонном состоянии».

Основная, самая интересная секция – это бронепаровоз с бронетендером серии Эр. Действующий, на своем ходу. Его вооружение – 12,7-миллиметровый зенитный пулемет ДШК и 7,62-миллиметровый танковый пулемет Дегтярева ДТ. Две бронеплощадки артиллерийские на основе четырехосной платформы модели 13-2114-08. Они имеют по две танковые башни 76 мм с пушкой Ф-34, два 7,62-миллиметровых танковых пулемета системы ДТ, средства наблюдения и связи – телескоп, перископ, прибор для стрельбы с закрытой позиции, зеркальные призмы, труба рупорной связи. Две ПВО-бронеплощадки на основе четырехосной платформы модели 13-2114-08, на них размещены четыре 37-миллиметровые зенитные пушки образца 1939 года; две контрольные платформы на основе четырехосной платформы модели 13-2114-08, на вооружении два 7,62-миллиметровых станковых пулемета «Максим» образца 1910 года; четыре 7,62-миллиметровых пистолета-пулемета системы ППШ, восемь единиц 7,62-миллиметровой трехлинейной винтовки Мосина образца 1891/1930 годов.

Вся деятельность по предоставлению, изготовлению и оснащению бронепоезда вооружением и интерьерными комплектующими проводилась во взаимодействии руководителя проекта, главного инженера компании Сергея Кобзева и Министерства обороны.