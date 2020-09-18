Орловцы смогут посмотреть на поединки богатырей (6+)

Завтра, 19 сентября, на «Знаменской богатырской заставе» отметят 640-летие Куликовской битвы, — рассказали в группе ВК орловской митрополии. Центр «Знаменская богатырская застава» станет местом празднования 640-летия победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве и 454-летия основания города Орла.

Начнется действо в 8.30 с литургии в храме Лазаря Сербского. Также архиепископ Орловский и Ливенский Тихон совершит молитвенный чин на поставление креста на верх крова новосозданной церкви. Затем на территории заставы пройдут показательные выступления военно-исторических клубов из разных регионов России. В частности, в празднике примут участие воеводы и богатыри Шукшанской ( республика Марий-Эл) и Московской Богатырских застав. Вход бесплатный.

Напомним, 21 сентября отмечается День воинской славы России — День победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год). Куликовская битва — важнейшее событие в истории средневековой Руси, во многом определившее дальнейшую судьбу Российского государства. Битва на Куликовом поле послужила началом освобождения Руси от ига Золотой Орды.