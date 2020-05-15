15 мая 2020



Орловцы смогут пожаловаться на покупателей и продавцов без масок

С 15 мая для жителей Орловской области начинает работать «горячая линия» по сбору жалоб о признаках нарушений организациями санитарно-эпидемиологических правил или ограничений на осуществление отдельных видов деятельности. Телефоны горячей линии: (4862) 59-83-38, 59-83-36, 59-83-37. Режим работы: рабочие дни, с 9.00 до 18.00.

Поводом для открытия линии стали многочисленные обращения самих жителей о предприятиях, не соблюдающих и не обеспечивающих соблюдение сотрудниками и потребителями санитарно-эпидемиологических правил, таких как: использование масок, перчаток, дезинфицирующих средств, соблюдение дистанции (1,5-2 м.), санитарная обработка помещений, прочие меры (подробнее в прилагаемой инфографике). Такие организации-нарушители подвергают опасности не только жизнь и здоровье собственных сотрудников, но и являются угрозой для посетителей, которые могут даже не знать, что организация действует без соответствующих разрешений и нарушая нормы и предписания.
Для систематизации работы с такими обращениями и реагирования на них создана горячая линия.

По всем поступившим сообщениям будут проведены проверки, если оставить свои контакты – вам сообщат об их результате. Также сообщение можно отправить на электронную почту kontrol@orelmail.ru – отметили в пресс-службе облправительства.

 

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Опубликовано 15 мая 2020 в 18:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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