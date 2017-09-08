Орловцы смогут узнать, насколько безопасные продукты они едят

Орловский референтный центр приобрел новое высокотехнологичное оборудование — жидкостный хромато-масс-спектрометр (тройной квадропуль). Теперь жители Орловской и Курской областей смогут узнать, насколько безопасную продукцию они употребляют в пищу.

Прибор с высокой точностью и в короткие сроки выявляет остаточное количество химических веществ в пищевой и растительной продукции — пестициды, гормоны, стероиды и антибактериальные препараты (антибиотики и антигельминтики). В оборудовании предусмотрена специальная библиотека молекулярного профиля различных веществ. С её данными сравниваются результаты исследования, на основании чего можно судить о безопасности анализируемого продукта, — сообщили в пресс-службе центра.

Полная эксплуатация хромато-масса-спектрометра в орловском референтном центре начнется в январе-феврале следующего года.