3 апреля 2020



Орловцы смогут заказывать лекарства в режиме он-лайн

Воспользоваться новой функцией жители города смогут в городском информационном сервисе 2ГИС (2gis.ru). Это особенно актуально с учетом эпидемиологической ситуации, — рассказали в пресс-службе горадминистрации. Поиск лекарств в городских аптеках позволит горожанам, не нарушая режим самоизоляции, прямо из дома определить:
— в какой городской аптеке есть нужный препарат;
— часы работы аптеки;
— телефон аптеки;
— маршрут до аптеки.
Это также избавит от необходимости подбирать доступную цену, так как прайс-лист, размещенный на сервисе, обновляется минимум раз в сутки. Искать лекарства можно в мобильном приложении 2ГИС или на сайте сервиса. Приложением легко пользоваться: достаточно набрать в поисковой строке название интересующего лекарства.
Аптекам, желающим помочь горожанам соблюдать режим самоизоляции и предоставить сервису свои цены на лекарства, можно звонить по горячей линии 2ГИС: 8 (800) 200-36-00 или в региональный офис +7 (4862) 48-29-00.

 

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Опубликовано 03 Апр 2020 в 17:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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