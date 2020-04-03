Орловцы смогут заказывать лекарства в режиме он-лайн

Воспользоваться новой функцией жители города смогут в городском информационном сервисе 2ГИС (2gis.ru). Это особенно актуально с учетом эпидемиологической ситуации, — рассказали в пресс-службе горадминистрации. Поиск лекарств в городских аптеках позволит горожанам, не нарушая режим самоизоляции, прямо из дома определить:

— в какой городской аптеке есть нужный препарат;

— часы работы аптеки;

— телефон аптеки;

— маршрут до аптеки.

Это также избавит от необходимости подбирать доступную цену, так как прайс-лист, размещенный на сервисе, обновляется минимум раз в сутки. Искать лекарства можно в мобильном приложении 2ГИС или на сайте сервиса. Приложением легко пользоваться: достаточно набрать в поисковой строке название интересующего лекарства.

Аптекам, желающим помочь горожанам соблюдать режим самоизоляции и предоставить сервису свои цены на лекарства, можно звонить по горячей линии 2ГИС: 8 (800) 200-36-00 или в региональный офис +7 (4862) 48-29-00.