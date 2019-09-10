Орловцы смогут заплатить налоги картой иностранного банка

В группе интернет-сервисов ФНС России «Уплата налогов и пошлин» изменился состав платежных служб. Для удобства налогоплательщиков, выделены категории – физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели. У каждой категории налогоплательщиков платежные сервисы имеют отдельную ссылку для входа, а также содержат реквизиты, виды налогов, сборов, взносов и пошлин, которые свойственны только данной категории.

Сервисы «Уплата налогов и страховых взносов физических лиц», «Уплата торгового сбора», «Уплата за третьих лиц», «Заполнить платежное поручение» интегрированы в качестве подсервисов.Также в каждую категорию добавлен подсервис «Уплата налогов картой иностранного банка», что позволяет оплатить налоги заграничными банковскими картами международных платежных систем. Подсервис имеет русскоязычную и англоязычную версии. В настоящее время он работает в тестовом режиме, — сообщили в пресс-службе ФНС.