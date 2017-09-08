Орловцы собирают подписи за возврат старого освещения на улицы города

На сайте «Сhange.org»  создана петиция для решения проблемы с освещением улиц областного центра. Напомним, в городе был реализован энергосервисный контракт между городским Управлением коммунального хозяйства и компанией «Ростелеком». Инвестор принял на себя обязательства (в соответствии с техническим заданием) по замене более чем 11 тысяч устаревших и неэффективных светильников с внедрением автоматизированной системы управления наружным освещением. Между тем, за рамками контракта остался вопрос о количестве опор, к которым крепятся светильники и о расстоянии между опорами, а также от опор до проезжей части. В итоге на улицах появились участки, где расстояние между столбами настолько велико, что на дороге образуется «зебра» из светлых и темных полос. В госавтоинспекции подтвердили, что причиной большинства автодорожных ЧП, которые происходят на улицах Орла в ночное время, является именно недостаточность освещения.

Как говорится в петиции: «Новое светодиодное освещение проезжей части города Орла не соответствует нормам и правилам освещенности улиц и проезжей части (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СНиП 23 — 05 — 95; СП 52.13330.2011). В результате чего на улицах города Орла создана обстановка повышенной аварийной опасности, что недопустимо требованиями безопасности дорожного движения. Практически не видно обочины близ пешеходных переходов и вне оных, плохо видно саму проезжую часть. Существуют четкие требования к освещенности улиц (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СНиП 23 — 05 — 95; СП 52.13330.2011), Новые и экономичные даже половины этих норм не выполняют, причем светят пятном на асфальт в радиусе пары метров и на огромном расстоянии друг от друга, так как установлены абсолютно не правильно. Для светодиодных осветительных приборов данного типа нужны специальные мачты, расставленные на требуемом расчетами норм освещенности расстоянии друг от друга! Издевательство и над пешеходами и над водителями, повышенная смертность и аварийность в итоге. Данная петиция была написана порядка восьми месяцев назад, с тех пор ничего не изменилось» — говорится в послании, под которым на момент создания заметки оставили подписи уже более 700 человек.

Следует заметить, что механизм реагирования на петиции, создание на базе сервиса «Сhange.org» вообще никак законодательно не урегулирован — это своеобразный «свисток для вывода пара», чтобы сбросить негативные эмоции и недовольство, накапливающее в обществе. Между тем, проблема более чем серьезная — ни одна из сторон не хочет идти на уступки. Дело о неприемке городом у «Ростелекома» выполненных работ по энергосервисному контракту сейчас рассматривается в суде.

 

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Опубликовано 03 Ноя 2017 в 12:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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