Орловцы стали активнее пользоваться он-лайн услугами налоговой службы

Налогоплательщики Орла теперь предпочитают записываться на прием в инспекцию онлайн. Так, за семь месяцев текущего года более 3 820 налогоплательщиков воспользовались сервисом «Онлайн запись на прием в Инспекцию», — сообщили в пресс-службе ведомства. Наиболее востребованными для посетителей являются следующие услуги: налоговая и бухгалтерская отчетность, НДФЛ, прием и выдача документов, информирование.

Электронный сервис доступен для всех категорий налогоплательщиков: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Запись на прием осуществляется на ближайшие 14 календарных дней в соответствии с графиком работы выбранной инспекции. После заполнения необходимых данных формируется талон, в котором содержатся идентификационные сведения, наименование услуги, время записи на прием, способ проезда и контактная информация инспекции.

Сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» — удобен в использовании, он позволяет спланировать визит в налоговую инспекцию, эффективно распределить свое время и избежать ожидания в очереди.

 

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Опубликовано 22 Авг 2017 в 12:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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