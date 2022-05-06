Орловцы стали использовать банковскую карту как пропуск

Карту жителя Орловской области получили уже более 70 тысяч орловцев. Продукт постоянно пополняется нефинансовыми сервисами. На данный момент карту можно использовать для льготного проезда в транспорте и получения социальных выплат. Кроме того, уже есть первый опыт реализации через нее программ лояльности и пропускной системы в организации.

Напомним, проект «Карта жителя Орловской области» был запущен в регионе полтора года назад — в декабре 2020 года. Он создан специально для жителей нашего региона и работает на базе платежной системы «Мир». Предполагается, что в дальнейшем Карта жителя Орловской области станет единой платформой для получения госуслуг, широкого использования различных региональных и федеральных программ лояльности. Через нее будут реализованы кампусные проекты. Будет создан портал Карты жителя – его функционал находится в процессе разработки.

Получить карту можно в банках Орла, которые являются партнерами проекта.