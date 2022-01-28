Орловцы стали меньше доверять ломбардам

Всего за девять месяцев 2021 года жители региона заключили более четырех тысяч договоров с ломбардами. Пользоваться услугами таких организаций орловцы стали реже – количество заключенных договоров по сравнению с тремя квартала 2020 года сократилось на 15%. Средняя сумма займа в региональных ломбардах составила около 6,5 тысяч рублей. Уменьшилась и общая сумма, которую взяли под залог имущества – на 4,5%, до 27 млн рублей.

«Обращаясь в ломбард, важно быть уверенным, что имеешь дело с легальной организацией, а не с мошенниками. Общение с нелегальными кредиторами может быть опасным. Например, они могут обманом убедить подписать договор купли-продажи, и тогда заемщик рискует навсегда попрощаться с залогом. Если организация работает легально, то она внесена в реестр Банка России. Так же не помешает проверить, нет ли организации, с которой вы собираетесь заключить договор, в списке компаний с признаками нелегальной деятельности, который публикуется на сайте Банка России и ежедневно обновляется», – рассказал заместитель управляющего реготделением Банка России Игорь Злобин. Сейчас на территории Орловской области легально работают 4 ломбарда.