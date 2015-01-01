Орловцы стали меньше пить одеколон

С начала года на территории Орловской области зарегистрировано 7 случаев отравления различной спиртосодержащей продукцией. За аналогичный период 2013-2016 годов у нас в области травилось от 13 до 31 человека, — сообщили в Роспотребнадзоре.

При этом ведомство продолжает следить за временным запретом на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Было обследовано с начала года 115 магазинов и торговых точек. В 7-ми торговых предприятиях (список есть на сайте ведомства) в продаже было 47 запрещенных флаконов одеколона.

 

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Опубликовано 22 Фев 2017 в 13:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 5

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