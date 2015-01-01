Орловцы стали меньше пить одеколон

С начала года на территории Орловской области зарегистрировано 7 случаев отравления различной спиртосодержащей продукцией. За аналогичный период 2013-2016 годов у нас в области травилось от 13 до 31 человека, — сообщили в Роспотребнадзоре.

При этом ведомство продолжает следить за временным запретом на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Было обследовано с начала года 115 магазинов и торговых точек. В 7-ми торговых предприятиях (список есть на сайте ведомства) в продаже было 47 запрещенных флаконов одеколона.