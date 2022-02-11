11 февраля 2022



Орловцы стали меньше жаловаться на банки

В 2021 году орловцы обратились за помощью к мегарегулятору 957 раз – это на 6% меньше, чем в 2020 году. Количество жалоб на кредитные организации сократилось на треть – обращений, вызванных недовольством работой банков, зафиксировано 428. В 2020 году большое количество обращений было связано с реструктуризацией кредитов в условиях пандемии. В 2021 году таких вопросов стало меньше, и, как следствие, общее число жалоб на банки сократилось на 33%.

А вот претензии к деятельности микрофинансовых организаций орловцы стали высказывать в полтора раза чаще. Принятие закона, который ограничил возможность кредитора беспокоить близких должника, стало причиной роста обращений по вопросам взыскания просроченной задолженности – в Орловской области количество таких жалоб увеличилось на 18%.

Отмечен и рост жалоб на страховые компании – их стало больше почти на треть. В основном это связывают с возросшим числом разногласий из-за ОСАГО. В 2020 году ограничения, связанные с пандемией, привели к сокращению как продажи полисов, так и количества ДТП. В 2021 году ситуация вернулась к обычным показателям, поэтому жалоб на страховые компании стало больше.

Отделение Банка России по Орловской области напоминает, что обратиться за помощью к мегарегулятору можно через интернет-приемную на сайте Банка России. Круглосуточно работает телефон единого контактного центра – 8-800-300-30-00, звонок из регионов России – бесплатный. Для получения консультации, а также проверки статуса финансовой организации удобно также пользоваться бесплатным мобильным приложением «ЦБ онлайн».

 

В Орле отремонтируют тротуары
Итоги фотоконкурса для пенсионеров подвели в Орле
Орловец подозревается в многочисленных кражах кабеля сотовой связи
Опубликовано 11 Фев 2022 в 17:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"