Орловцы стали потреблять больше электроэнергии

В 2017 году домохозяйства Орловской области потребили 615,8 млн кВт*ч электроэнергии. При этом среднее потребление электроэнергии одного жителя региона составило 815,9 кВт*ч в год. Для сравнения в 2015 году Орловский энергосбыт реализовал населению 593,4 млн кВт*ч электроэнергии. Хотя по данным Росстата, тогда в регионе проживало почти на десять с половиной тысяч людей больше. Один орловец в среднем потреблял в 2015 году 775,4 кВт*ч электроэнергии.

Почти половина всей потребленной населением энергии приходится на город Орёл, в 2017 году — это 277,9 млн кВт*ч. А вот самое большое потребление на душу населения оказалось в Краснозоренском районе – 885,5 кВт*ч на человека в год.