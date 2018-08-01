1 августа 2018



Орловцы стали потреблять больше электроэнергии

В 2017 году домохозяйства Орловской области потребили 615,8 млн кВт*ч электроэнергии. При этом среднее потребление электроэнергии одного жителя региона составило 815,9 кВт*ч в год. Для сравнения в 2015 году Орловский энергосбыт реализовал населению 593,4 млн кВт*ч электроэнергии. Хотя по данным Росстата, тогда в регионе проживало почти на десять с половиной тысяч людей больше. Один орловец в среднем потреблял в 2015 году 775,4 кВт*ч электроэнергии.

Почти половина всей потребленной населением энергии приходится на город Орёл, в 2017 году — это 277,9 млн кВт*ч. А вот самое большое потребление на душу населения оказалось в Краснозоренском районе – 885,5 кВт*ч на человека в год.

 

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Опубликовано 01 Авг 2018 в 17:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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