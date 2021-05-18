Орловцы стали реже жаловаться на банки, но чаще на страховщиков

Жители Орловской области направили в Банк России с января по март 2021 года на треть меньше жалоб на банки по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Если в первые три месяца 2020 года жители региона пытались разобраться в проблемах с банками через мегарегулятора 170 раз, то в первом квартале 2021 года эта цифра уменьшилась до 116 обращений. Граждан стали реже беспокоить вопросы ипотечного и потребительского кредитования.

Жалоб на страховые компании, наоборот, стало больше почти на 50%. В этом году орловцы успели выразить недовольство работой страховщиков 59 раз, тогда как в первом квартале прошлого года – 40. В основном жителей региона волновало применение коэффициента бонус-малус при заключении договора ОСАГО.

«Орловцы могут обратиться в Банк России через интернет-приемную на сайте Банка России. Круглосуточно работает телефон единого контактного центра – 8-800-300-30-00, звонок по которому из регионов России является бесплатным. Так же удобно пользоваться и бесплатным мобильным приложением «ЦБ онлайн», которое доступно для Android и iOS. В приложении можно задать любой вопрос о финансах. Важно, что с клиентами общается специалист Банка России, который способен вникнуть в конкретную проблему. «ЦБ-онлайн» позволяет проверить банк или страховую компанию на наличие лицензии, а также МФО на наличие в реестре», — рассказал заместитель управляющего Орловским отделением Банка России Игорь Злобин.

Кстати, в целом количество обращений орловцев в Банк Росси по сравнению с прошлым годом стало меньше на 6% – 251 обращение против 267.