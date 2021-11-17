17 ноября 2021



Орловцы стали реже жаловаться на работу банков

За девять месяцев текущего года орловцы 638 раз обратились с жалобами в Банк России. Это на 10% меньше обращений, чем в аналогичный период 2020 года. Гораздо реже граждане стали жаловаться на банки – количество обращений, связанных с работой кредитных организаций сократилось более, чем на треть. Это связано с тем, что по сравнению с 2020 годом сократилось количество вопросов по реструктуризации кредитов в связи с пандемией.

А вот на микрофинансовые организации и страховые компании орловцы стали жаловаться чаще. Количество жалоб на МФО выросло по сравнению с прошлым годом на 45% и составило 112 обращений. Орловцев стало больше беспокоить навязывание дополнительных услуг.

С жалобами на страховщиков поступило 162 обращения. Это почти на 70% больше, чем за три квартала 2020 года. Три четверти жалоб – это вопросы по поводу ОСАГО. Увеличение количества обращений по вопросам страхования – общероссийская тенденция. Она объясняется тем, что в прошлом году количество страховых случаев и объемы продаж полисов ОСАГО были намного меньше из-за ограничений, связанных с COVID-19.

Банк России напоминает, чтоб обратиться за помощью к мегарегулятору можно через интернет-приемную на сайте Банка России. Круглосуточно работает телефон единого контактного центра – 8-800-300-30-00, звонок по которому из регионов России является бесплатным. Так же удобно пользоваться и бесплатным мобильным приложением «ЦБ онлайн», которое доступно для Android и iOS. В приложении можно задать любой вопрос о финансах – важно, что ответ даст не чат-бот, а реальный специалист Банка России, способный вникнуть в конкретную проблему. «ЦБ-онлайн» позволяет проверить банк или страховую компанию на наличие лицензии, а также МФО на наличие в реестре — это позволит избежать контактов с мошенниками или «черными кредиторами».

 

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Опубликовано 17 Ноя 2021 в 16:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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