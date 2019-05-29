29 мая 2019



Орловцы стали стипендиатами международного общества оптики и фотоники

Студенты и молодые ученые ОГУ вошли в число 11 россиян, которым в 2019 году присуждены стипендии «SPIE Optics and Photonics Education Scholarship». В их числе аспиранты Мария Филина (направление «Промышленная химия и биотехнология») и Ольга Стельмащук (направление «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии»), а также студентка кафедры приборостроения, метрологии и сертификации по направлению «Приборостроение» Юлия Локтионова.

Девушки ведут активную научно-исследовательскую и просветительскую работу в студенческом отделении международного общества оптики и фотоники Orel State University Chapter, которое действует на базе научно-технологического центра биомедицинской фотоники орловского госуниверситета уже более 2 лет, — пояснили в пресс-службе облправительства.

Также была высоко отмечена деятельность аспиранта Геннадия Пьявченко, который продолжает в своих исследованиях сочетать поведенческую нейроморфологию и прикладную фармакологию с новыми тенденциями в биофотонике в НТЦ биомедицинской фотоники. За потенциальный вклад в область оптики и фотоники молодой ученый был награжден почетной именной стипендией. Отметим, Геннадий Пьявченко − пока единственный россиянин, получивший такую стипендию за 10 лет ее существования.

 

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Опубликовано 29 мая 2019 в 15:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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