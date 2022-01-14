14 января 2022



Орловцы теперь могут получить новый социальный налоговый вычет за занятия спортом

Федеральным законом N 88-ФЗ от 05.04.2021 внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым физические лица (то есть простые орловцы) могут получить налоговый вычет в сумме расходов, уплаченных за физкультурно-оздоровительные услуги. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, — 120 000 рублей в год. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы.

При этом стоит учитывать, что данный вычет предоставляется в совокупности с другими социальными вычетами (на лечение, обучение самого налогоплательщика и др.). То есть предельная сумма годовых затрат для всех социальных вычетов также составляет — 120 000 рублей.

Для получения вычета на фитнес необходимо, чтобы физкультурно-спортивная организация или индивидуальный предприниматель отвечали определенным требованиям. В частности, были включены в утверждаемый ежегодно Правительством РФ соответствующий перечень и осуществляли деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

Возврат средств, потраченных в 2022 году на фитнес, может быть осуществлен налогоплательщиком двумя способами:
— посредством подачи в ИФНС по месту жительства декларации 3-НДФЛ по окончании налогового периода (то есть в 2023 году);
— при обращении с соответствующим письменным заявлением к работодателю до окончания налогового периода (при условии подтверждения налоговым органом права на его получение).

Социальный вычет на фитнес предоставляется при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, а именно:
— копий договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
— кассового чека, выданного на бумажном носителе или направленного в электронной форме в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
Помимо названных документов для получения вычета налогоплательщику также нужно представить:
— банковские реквизиты для перечисления денег;
— свидетельство о рождении ребенка (если оформляется вычет по расходам на спортивные занятия детей).

 

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Опубликовано 14 Янв 2022 в 12:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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