Орловцы усиленно копят на «черный день»

Объем вкладов жителей Орловской области в кредитных учреждениях региона с начала года увеличился на 2,4 млрд рублей и превысил 82,8 млрд рублей. Что характерно, за то же время орловцам было выдано кредитов более чем на 23 млрд рублей. Это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как рассказали в орловском отделении Банка России по ЦФО, на начало июля накопленный ссудный портфель физических лиц составил 54,5 млрд рублей.

Совокупный объем средств индивидуальных предпринимателей Орловской области в банках региона по итогам полугодия превысил 1,8 млрд рублей. Кстати к 1 июля на территории Орловской области действовало 6 филиалов банков, головные организации которых находятся в другом регионе. Также к услугам местных жителей 162 внутренних структурных подразделения кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и передвижной пункт кассовых операций).