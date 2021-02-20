Орловцы усиленно откладывают на “черный день”

По состоянию на начало 2021 года, на счетах орловцев хранится почти 130 млрд рублей. Это на 10% больше, чем год назад. Такую статистику приводит орловское отделение Банка России. Большую часть денег на депозитных счетах составляют вклады граждан. По состоянию на 1.01.2021 сумма на счетах физических лиц, как рублях, так и в валюте составляет более 100 млрд рублей. По сравнению с началом прошлого года орловцы увеличили общий объем средств во вкладах на 7,2%

Вклады юридических лиц составляют чуть меньше 13 млрд – это на 16,8% больше, чем в начале 2020 года.

Заметнее всех приумножили свои сбережения индивидуальные предприниматели — на счетах ИП хранится немногим меньше 4 млрд и это на 31,8% больше, чем год назад.

В основном орловцы предпочитают хранить сбережения в рублях – вклады в валюте составляют всего 6,5%.

Напомним, что с 1 октября 2020 года система страхования вкладов стала распространяться на потребительские кооперативы, ТСЖ и ряд других организаций. Максимальное возмещение по счетам не превышает стандартные 1,4 миллиона рублей.

Также с октября прошлого года в ряде случаев максимальная сумма страхового возмещения увеличилась до 10 миллионов рублей. Например, при получении гражданами наследства, при продаже квартиры, дома, земельного участка, на котором расположен дом, когда средства находились на счете в банке, у которого отозвали лицензию. Важно, что повышенный лимит действует только три месяца со дня зачисления средств на счет.