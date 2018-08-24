Орловцы увидят копии 55 картин Ивана Константиновича Айвазовского (6+)

Из всех картин Айвазовского критики выделяют 200-300 работ, которые считают “жемчужинами” его творчества. 55 из этих “жемчужин” представлены на выставке в виде репродукций, в технике жикле. «Жикле» от французского «giclee» — распыление, разбрызгивание. Для создания идеальной копии картины в технике «жикле» делают цифровой снимок оригинала максимально высокой четкости. Затем полученное изображение переносится на настоящий холст с помощью дорогостоящего и высокотехнологичного оборудования, которое обеспечивает воспроизведение более 16 миллионов цветов. Такая широкая палитра с помощью микроскопических капель краски различного размера дает возможность воспроизвести самые мельчайшие детали и в точности передать светотени, характер, фактуру мазка. На заключительном этапе создания жикле происходит воссоздание рельефа картины с помощью дополнительных обработок, создающих иллюзию мазков мастера. Сохраняется даже печать времени в виде кракелюров (небольших трещинок красочного слоя). В отличие от художественных копий, выполняемых маслом на холсте профессиональными художниками-копиистами, цифровая художественная репродукции — не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника. Масштабные полотна, выполненные в натуральную величину, обрамленные в итальянские рамы, описание истории жизни и ярких моментов творчества великого живописца – всё это ожидает посетителей выставки в Орловском музее изобразительных искусств.

На выставке также будут представлены два подлинных произведения Айвазовского из фондов музея, это живописное полотно «Лунное море» 1860-1870 гг. и графическая работа выполненная карандашом «Морской вид» 1878 г.

За свою жизнь Иван Айвазовский создал около 6.000 картин. Его стиль в изображении морской стихии узнаваем во всём мире и неповторим. Иван Константинович мастерски передавал любые состояния моря – от умиротворённых штилей до безжалостных буйств стихии. Но какую бы грандиозную бурю или сражение Айвазовский ни изображал, в верхней части холста сквозь скопление грозовых туч всегда пробивался луч света — иногда явственный, а иногда едва заметный: «Именно в нем, этом Свете, луче надежды и заключен смысл всех изображенных Айвазовским бурь».

Выставка посвящена творчеству великого русского художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского. Успешный художник, признанный при жизни, коллекционер, меценат, живописец Главного Морского штаба – всё это Иван Айвазовский. Сам он называл себя “счастливейшим из смертных”.

Выставка будет работать с 30 августа по 7 октября 2018 года. С 10.00 до 17.00, в четверг – с 10.00 до 21.00. Выходной — понедельник. Адрес: г. Орел, ул. Октябрьская, 29. Тел. для справок: 76-05-86, 76-27-41