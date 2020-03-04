Орловцы уже подали более 7 000 заявлений о переходе на электронные трудовые книжки

С 1 января 2020 года в России начался переход на электронные трудовые книжки (ЭТК) – новый формат хорошо знакомого всем работающим россиянам документа. Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета. При этом следует помнить, что переход на электронные трудовые книжки добровольный: он будет осуществляться только с согласия человека и позволит сохранить бумажную книжку столько, сколько это необходимо.

До 31 декабря 2020 года включительно гражданам необходимо подать письменное заявление работодателю о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. Россияне, которые подадут заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде, получат бумажную трудовую на руки.

При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель будет вносить сведения о трудовой деятельности работника также и в электронную трудовую книжку. За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение работодателем бумажной трудовой книжки, это право сохраняется при последующем трудоустройстве к другим работодателям. Работник, подавший заявление о продолжении ведения бумажной версии трудовой книжки, имеет право в последующем подать заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Если же гражданин подал заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде, то снова начать вести бумажную трудовую книжку он уже не сможет, — уточнили в пресс-службе ПФР.