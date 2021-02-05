Орловцы вместо банковских вкладов пытаются сохранить деньги через инвестиции

По состоянию на 1 января 2021 года в Орловской области открыто уже более 18 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов. За 2020 год количество инвестиционных счетов орловцев увеличилось в 2,3 раза – на 11 тысяч. Если в начале 2020 года жителями области было открыто 7 896 счетов, то на 01.01.2021 их было уже 18 005. Такие данные приводит Мосбиржа. Частное инвестирование становится для граждан, в том числе и в нашем регионе, одним из инструментов сохранения средств, некой альтернативой банковским вкладам.

Индивидуальный инвестиционный счет – это счет для операций с ценными бумагами. Он позволяет участвовать в сделках на бирже: покупать и продавать акции, облигации и другие ценные бумаги. Но главное – с его помощью можно получить бонус от государства – налоговый вычет.

“Необходимо помнить, что инвестирование – это не только большие возможности, но и большие риски. И чем выше потенциальный доход от инвестирования, тем риски больше. Поэтому крайне важно, чтобы частный инвестор принимал решения о вложении средств осознанно и взвешенно. Первоначальные знания о частном инвестировании можно получить на сайте Fincult.info. Кроме того, занятия по основам инвестиционной грамотности есть в программе весенней сессии онлайн уроков по финансовому просвещению (https://dni-fg.ru/) . Сессия стартовала 21 января и продлится до 23 апреля 2021 года”, – рассказала начальник экономического отдела орловского отделения Банка России Наталья Киселева.