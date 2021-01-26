26 января 2021



Орловцы все чаще заказывают почту через курьеров

В 2020 году спрос на курьерскую доставку Почты России у жителей Орловской области вырос на 60 %. Причем количество регистрируемых почтовых отправлений в Орловской области заметно возросло за последние несколько месяцев. Такие темпы доставки почтовых отправлений сохраняются и сейчас. За 2 недели января в Орловском участке курьерской доставки принято и вручено больше 1,5 тысяч посылок и бандеролей.
Сотрудники курьерской доставки отмечают, что наибольший спрос на эту услугу был отмечен в начале пандемии весной 2020 года, в августе перед началом учебного школьного года и традиционно в предновогодний сезон.

По сопровождающим бандероли документам можно увидеть, что среди популярных товаров различные гаджеты, косметика, клиенты активно заказывают различные лекарственные препараты и витамины. Постоянными клиентами EMS-службы Почты России, в основном, являются юридические лица, их доля составляет 80%.

Экспресс-отправление является регистрируемым, что позволяет контролировать его доставку и вручение с помощью трек-номера.

 

А что скажет начальник транспортного цеха ?
4 ноября горожан приглашают на Большую орловскую Вечёру (6+)
В Орле не видят серьезных проблем с вывозом мусора
Опубликовано 26 Янв 2021 в 12:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

Комментарии закрыты.

Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"