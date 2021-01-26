Орловцы все чаще заказывают почту через курьеров

В 2020 году спрос на курьерскую доставку Почты России у жителей Орловской области вырос на 60 %. Причем количество регистрируемых почтовых отправлений в Орловской области заметно возросло за последние несколько месяцев. Такие темпы доставки почтовых отправлений сохраняются и сейчас. За 2 недели января в Орловском участке курьерской доставки принято и вручено больше 1,5 тысяч посылок и бандеролей.

Сотрудники курьерской доставки отмечают, что наибольший спрос на эту услугу был отмечен в начале пандемии весной 2020 года, в августе перед началом учебного школьного года и традиционно в предновогодний сезон.

По сопровождающим бандероли документам можно увидеть, что среди популярных товаров различные гаджеты, косметика, клиенты активно заказывают различные лекарственные препараты и витамины. Постоянными клиентами EMS-службы Почты России, в основном, являются юридические лица, их доля составляет 80%.

Экспресс-отправление является регистрируемым, что позволяет контролировать его доставку и вручение с помощью трек-номера.