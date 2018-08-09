9 августа 2018



Орловцы выплатили более 5 млн долгов, чтобы не остаться без электроэнергии

С начала года только в Орле и Орловском районе 714 клиентов выплатили 4,5 млн рублей долгов после получения уведомлений об ограничении электроснабжения. Еще 120 потребителей рассчитались с Орловским энергосбытом уже после того, как им отключили электроэнергию. Объём их погашенной задолженности составил 669 тыс. рублей.

Просроченная задолженность за электроэнергию по итогам I полугодия 2018 года составила 71 млн рублей.

Как отмечает начальник управления по работе с клиентами в городе Орле ООО «Орловский энергосбыт» Леонид Псарёв, «большие долги далеко не всегда связаны со сложным материальным положением клиентов. Многие неплательщики просто уверены, что отключения электроэнергии их не коснутся, а поэтому не оплачивают счета и никак не реагируют на уведомления. Однако на практике, чтобы вернуть электроэнергию в дом, им приходится не только полностью погасить задолженность вместе с пенями за просрочку платежей, но и оплатить работы по отключению-подключению энергоснабжения, как того требует законодательство. Игнорируя уведомления об ограничении, потребители только увеличивают свои долговые обязательства».

Если клиент попал в сложную жизненную ситуацию, он может обратиться в органы социальной защиты населения для получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Также у потребителя есть возможность погасить накопившийся долг за электроэнергию в рассрочку. Для этого необходимо обратиться в клиентский офис Орловского энергосбыта по месту жительства. Каждый отдельный случай компания рассматривает индивидуально, напоминает пресс-служба регионального энергосбыта.

 

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Опубликовано 09 Авг 2018 в 12:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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