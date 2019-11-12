Орловцы забыли 26 тысяч различных документов на недвижимость

В Федеральной кадастровой палате посчитали, сколько документов соотечественники оставили без внимания. Сначала 2019 года было забыто 1,5 млн оригиналов. На данный момент все документы поселились в архивах. » Невостребованными» оказались в основном правоустанавливаюшие и правоудостоверяющие документы на объекты недвижимого имущества. Но несмотря на консервацию документов, их все еще можно получить.

На сегодняшний день сроки четко установлены и сложно пропустить день, когда пора забирать документы. «Готовность документов, кроме оговоренных сроков, можно контролировать в режиме онлайн. Для этого нужно знать номер заявки. В будущем МФЦ планируют шагнуть еще дальше и ввести смс-оповещение», — разъясняет спикер Кадастровой палаты по Орловской области Анна Бочарова.

Выдача документов по итогам кадастрового учета и регистрации для орловцев проходит в МФЦ. Выписка из ЕГРН будет готова через пять дней. Через семь дней можно забрать документы с результатами кадастрового учета. Зарегистрировать право собственности за девять рабочих дней. Если требуется и совершить учет и регистрацию сразу, нужно будет подождать 12 дней.

В МФЦ готовые документы хранятся 30 дней. Если их так и не получили, то документы отправляются в архив Кадастровой палаты. В Орловской области не востребованы оказались 26 100 экземпляров.

В основном по стране «ненужными» оказались договоры купли продажи, акты передачи, согласия и платежные документы – экземпляры, как это не странно, продавцов недвижимости. В некоторых регионах доля таких «забытых» документов доходит до 70%, например, в Хабаровском крае, Владимирской области и Тамбовской области. На хранение отправились и договоры дарения, которые не понадобились дарителям. В Орловской области не потребовалось всего договоров 3 349, из них больше половины- это договоры купли-продажи и договоры дарения.

Самая большая часть » невостребованных» документов — уведомления об отказе или приостановке кадастрового учета или других учетно-регистрационных действий. Таких в нашей области 7 393, это примерно 34 % от всех экземпляров.

«Многие документы могут понадобится срочно, например, для оформления кредита или продажи собственности. Их лучше держать под рукой», — советует Анна Бочарова.

Также орловцы забыли получить платежные документы, их всего 5866, доверенности- 1566, копии адресных справок — 1486. Чтобы забрать документы из архива, нужно сделать запрос в МФЦ. Кроме того, можно подать запрос в офисах территориального и межрайонного отделов Кадастровой палаты по месту расположения объекта недвижимости. Контакты каждого регионального офиса Федеральной кадастровой палаты размещены на официальном сайте учреждения в разделе «Обратная связь».