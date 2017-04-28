Орловцы задолжали за электроэнергию 137,6 млн рублей

Задолженность населения Орловской области за потреблённую электроэнергию на 1 июля 2017 года подошла к отметке 137,6 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе «Орловского энергосбыта, для стабилизации ситуации с неплатежами, энергетики проводят работу с должниками, вплоть до крайней меры – отключения.

Еженедельно в районах области подают заявки в сетевые организации для отключения злостных неплательщиков. В Орле отключения производятся своими силами. За семь месяцев 2017 года уведомления на ограничение электроснабжения были направлены 7 528 должникам. Из них 2 261 неплательщик живет в Орле и Орловском районе. Не стали доводить до ограничения 5 549 абонентов (в Орле и Орловском районе – 884 человека), погасив задолженность на сумму 19,7 млн рублей. 1 204 квартир и домов были отключены от энергоснабжения. Из них большинство собственников очень быстро после крайних мер погасили долг либо оформили рассрочку по платежам.

В число злостных неплательщиков, по наблюдениям сотрудников энергосбыта, в основном попадают орловцы, которых сложно отнести к категории неблагополучных или ведущих асоциальный образ жизни. Они твёрдо уверены, что отключения за несвоевременные платежи их не коснутся. Недавно удалось произвести отключение в частном доме орловца, который не платил за электроэнергию более двух лет и накопил долг в сумме 78 тысяч рублей. Сначала молодой мужчина ссылался на потерю работы, однако продолжал жить на широкую ногу, потребляя в месяц около 1 000 Квт*ч, а потом просто стал прятаться от энергетиков, отказываясь расписываться в уведомлении, что предупреждён о предстоящем ограничении. Без этого произвести ограничение было невозможно.

Но с 1 января законодательство упростило систему оповещения. Теперь прежде, чем произвести приостановку подачи электроэнергии, ООО «Орловский сбыт» за 20 дней уведомляет должника об этом по телефону с записью разговора, в СМС либо по электронной почте. Получать роспись в уведомлении стало не обязательно. Это значительно увеличило количество отключений. Если никаких действий со стороны неплательщика по погашению задолженности не последует, подача электроэнергии ему приостанавливается, а документы для принудительного взыскания задолженности передаются в суд. Стоит отметить, что с должника будут взысканы дополнительно судебные издержки, а также пени за просроченные платежи.

Важно отметить, что подача электроэнергии возобновляется в течение двух календарных дней со дня полного погашения задолженности и полной оплаты расходов, понесённых за отключение и подключение неплательщика. Цена за эту услугу начинается от 1 130 рублей и может достигать 8 тысяч рублей, что зачастую превышает сумму основного долга, — отметили в энергокомпании.