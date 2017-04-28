Орловцы запасаются тазиками — в городе на две недели отключат горячую воду

Теплоэнергетики приступают к плановым гидравлическим испытаниям магистральных и квартальных сетей. В связи с этим, с 10 по 23 мая для жителей значительной части города Орла будет прекращена подача горячей воды. Отключение коснется только тех потребителей, которые получают тепло и горячую воду от Орловской ТЭЦ. Обладателям локальных котельных и тех, кто греет воду газовыми колонками — неудобства не грозят.

Кстати, гидравлические испытания проводятся ежегодно в два этапа. По итогам первого этапа теплоэнергетики устраняют выявленные повреждения. Второй этап призван проверить качество проведенных ремонтов. Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. При обнаружении утечек в трубопроводах необходимо оперативно сообщить диспетчерам по телефону: 55-29-74.

 

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Опубликовано 05 мая 2017 в 15:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 1

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