Орловцы запасаются желудями

В Орловской области формируется запас семян лесных растений на следующий год. Работа по лесовосстановлению идет в рамках нацпроекта «Экология». В настоящее время на Орловщине заготовлено более 2 тонн семян дуба, которые прошли проверку в Тульской лесосеменной станции и получили второй класс качества.

Весной следующего года желуди будут использованы для посева в питомниках и создания лесных культур дуба в лесном фонде субъекта. Для хорошей всхожести желуди должны быть здоровыми, зрелыми и без повреждений, именно поэтому лесники тщательно отбирают семена, обращая внимание на их внешний вид.

Кроме семян дуба, в лесохозяйственных учреждениях имеется в наличии 65 кг семян сосны обыкновенной 1-го и 2-го класса качества. Общего объема лесных семян достаточно для пополнения страхового фонда и обеспечения лесокультурных мероприятий в следующем году, — рассказали в пресс-службе облправительства.