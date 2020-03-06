6 марта 2020



Орловцы заплатили почти миллиард рублей в виде налогов

2 декабря 2019 года истек срок уплаты имущественных налогов физических лиц. К этой дате налогоплательщиками Орловской области было оплачено 922 млн руб. налогов, что на 16,8 млн руб. больше, чем в 2018 году. Объем оплаченных налогов составил 80,1% от начисленных сумм. Чтобы помочь орловцам, не успевшим вовремя рассчитаться с бюджетом, погасить образовавшуюся задолженность, налоговые инспекции региона организовали специальную информационную акцию.

До конца февраля текущего сотрудники орловских налоговых инспекций проводили тематические семинары и лекции, уроки налоговой грамотности, информировали жителей региона о негативных последствиях налоговых задолженности с помощью буклетов, листовок и через средства массовой информации. Также получить разъяснения специалистов орловчане могли в мобильных налоговых офисах, работавших в торговых центрах, МФЦ и других местах массового посещения.
В результате проведенных мероприятий с начала 2020 года налоговая задолженность физических лиц сократилась на 48,6 млн рублей.

Напомним, оплатить налоги и узнать о наличии задолженности можно в «Личном кабинете налогоплательщика». Кроме того, помощь в погашении налоговых долгов окажут обновленный электронный сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин» и портал Госуслуг.

Несвоевременная уплата налоговых платежей дает налоговым органам основания для взыскания задолженности в принудительном порядке и может повлечь такие негативные последствия как арест имущества, приостановление операций по счетам в банках, а также ограничение выезда за рубеж.

 

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Опубликовано 06 Мар 2020 в 17:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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