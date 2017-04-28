Орловцы завоевали девять медалей на чемпионате Европы по ушу

С 11 по 21 мая 2017 года в Тбилиси проходили 2-й Чемпионат Европы по ушу (юнчуньцюань) и 4-й Чемпионат Европы по кунгфу (традиционному ушу).

В соревнованиях приняли участие более 550 спортсменов из 27 стран Европы.

Соревнования проходили в таких видах, как формальные комплексы с оружием и без оружия (одиночные комплексы таолу, постановочные поединки дуйлянь и групповые выступления), поединки винчун, а также поединки цинда (лёгкий контакт) и туйшоу («толкающие руки»).

От Орловской области в составе сборной Российской Федерации выступали пять спортсменов Орловской Федерации Ушу, прошедшие отбор по результатам турнира «Московские звёзды ушу» и Чемпионата России по ушу: Антон Некрасов, Алексей Усенков, Артём Кулаков, Дмитрий Звайгзне и Надежда Трошина (Цапова).

Общий итог соревнований:

Кулаков Артем – 1 место (поединки туйшоу)

Цапова Надежда – 3 место (поединки туйшоу)

Усенков Алексей – 2 место (дуйлянь), 2 место (туйшоу), 2 место (тайцзицисе), 3 место (деревянный манекен)

Некрасов Антон – 2 место (дуйлянь), 2 место (туйшоу)

Звайгзне Дмитрий – 2 место (туйшоу).

Общий итог команды — 9 медалей (1 золотая, 6 серебряных и 2 бронзовых).