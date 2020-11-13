Орловцы жаловались на банки более 500 раз

За 9 месяцев 2020 года от жителей Орловской области в Банк России поступила 761 жалоба. При этом почти 500 раз граждане обращались с различными вопросами относительно деятельности банков.

Наиболее часто у орловцев возникали вопросы к кредитным организациям по поводу потребительского кредитования – таких обращений поступило более 200. Разногласия с банками из-за ипотеки возникали 55 раз. Кроме того, 56 обращений были связаны с банковскими картами, банкоматами и банковскими переводами. Работа страховщиков по вопросам ОСАГО, каско и другим видам страхования вызывала недовольство жителей региона 96 раз. На микрофинансовые организации орловцы пожаловались мегарегулятору 77 раз, при этом половина жалоб — это вопросы по совершению действий, направленных на возврат задолженности по договору микрозайма. Также поступило девять жалоб по поводу случаев, когда граждан ввели в заблуждение и оказали не ту услугу, за которой они обращались — такую недобросовестную практику называют «мисселинг».

Чтобы граждане лучше понимали особенности вложений средств в банки, МФО или кредитные потребительские кооперативы, Банк России разработал паспорта финансовых продуктов. В этих документах в простой и доступной форме должны быть изложены все ключевые параметры и риски вклада или инвестиции, а знакомить с ними клиентов организации должны до подписания договора.

— Если орловцы считают, что их права, как потребителей финансовых услуг, нарушены, то они могут обратиться в Банк России. Для граждан и юридических лиц на сайте Банка России есть интернет-приемная, через которую можно быстро и легко направить обращение. Круглосуточно работает телефон Единого контактного центра – 8-800-300-30-00, звонок по которому из регионов России является бесплатным. С недавнего времени граждане могут пользоваться и бесплатным мобильным приложением «ЦБ онлайн», которое доступно для Android и iOS ,- говорит заместитель управляющего Орловским отделением Банка России Игорь Злобин.